Sorrento, divisa anniversario contro il Latina: le maglie donate per un’asta solidale

Il Sorrento Calcio scenderà in campo domani allo stadio Francioni di Latina con una maglia speciale realizzata per celebrare gli 80 anni di storia del club rossonero. La divisa commemorativa, presentata recentemente in occasione dell’anniversario della società e realizzata in collaborazione con Ezeta, accompagnerà la squadra nella sfida di campionato.

Le maglie utilizzate durante la partita non resteranno però soltanto un ricordo della gara. Il club ha infatti deciso di donarle all’associazione “RF78 – Per sempre Roby”, che successivamente le metterà all’asta in occasione delle festività pasquali. Il ricavato sarà destinato a sostenere iniziative solidali e progetti di ricerca.

L’associazione nasce per mantenere viva la memoria di Roberto Fiorentino, grande tifoso rossonero scomparso prematuramente. I genitori hanno deciso di fondare l’organizzazione proprio per onorare la sua passione per il Sorrento e, allo stesso tempo, contribuire concretamente alla ricerca scientifica e all’acquisto di attrezzature per le strutture ospedaliere.

La maglia celebrativa rappresenta anche un richiamo alla storia del club. Il design è infatti ispirato alla divisa da trasferta della stagione 1970/1971, l’anno della storica promozione del Sorrento in Serie B. All’epoca la maglia era bianca con la caratteristica fascia diagonale rossonera.

Nella versione attuale la fascia prende forma dai rombi presenti nel logo del club, simbolo distintivo della città. Il capo è arricchito inoltre da dettagli che richiamano la tradizione sorrentina, come gli intarsi lignei tono su tono, pensati per rafforzare il legame tra la squadra e il territorio.

A completare la maglia ci sono la data di fondazione sul retro del colletto e uno stemma celebrativo in cui il numero 80 avvolge i cinque rombi del simbolo societario, elementi che rendono la divisa un pezzo unico destinato ad attirare anche l’attenzione dei collezionisti.