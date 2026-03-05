Sparatoria in villa a Centola, ucciso un ladro: condanna per il complice

Si è concluso con una condanna a 5 anni e 2 mesi di reclusione, oltre a una multa di 2.200 euro, il processo celebrato con rito abbreviato per il tentato furto avvenuto nel giugno 2025 a Foria, nel territorio di Centola.

Il gup del Tribunale di Vallo della Lucania, Domenico Valerio Ragucci, ha inflitto la pena a Xhuljan Curti, uno dei tre uomini che quella notte si introdussero nell’abitazione dell’imprenditore Aurelio Valiante.

L’imprenditore, difeso dall’avvocato Antonello Natale, era stato inizialmente iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo e occultamento di cadavere, in relazione al decesso di uno dei tre ladri, trovato senza vita e avvolto in teli due giorni dopo il colpo, mentre un altro era rimasto ferito.

Valiante ha sempre sostenuto di aver esploso alcuni colpi di arma da fuoco per legittima difesa durante l’irruzione nella propria abitazione. Nel corso delle indagini gli è stata riconosciuta la legittima difesa e la Procura ha avanzato richiesta di archiviazione sia per l’ipotesi di omicidio sia per quella di tentato omicidio.