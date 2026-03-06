8 Marzo: a Pompei aperture straordinarie delle terme femminili e itinerari sulla cosmesi antica

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’8 marzo ingresso gratuito per le donne nei siti statali. A Pompei apertura delle sezioni femminili delle terme e itinerari su cosmesi e ornamenti alla Villa di Poppea di Oplontis.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, sabato 8 marzo, il Parco Archeologico di Pompei promuove una serie di iniziative dedicate alla figura femminile nell’antichità. Per l’occasione è previsto l’ingresso gratuito per tutte le donne nei luoghi della cultura statali, accompagnato da aperture straordinarie e percorsi tematici dedicati alla vita delle donne nell’antica Pompei.

L’iniziativa rappresenta la conclusione simbolica di un anno di attività dedicate alla presenza e al ruolo femminile nel mondo romano, raccontato anche attraverso la mostra Essere donna nell’antica Pompei, recentemente conclusa presso la Palestra Grande di Pompei, e il progetto teatrale Vox Femminae. Le parole segrete delle donne, ospitato nei siti della cosiddetta Grande Pompei.

Apertura straordinaria delle sezioni femminili delle terme

Per la giornata dell’8 marzo sarà possibile visitare alcuni ambienti delle terme pompeiane tradizionalmente riservati alle donne, offrendo uno sguardo privilegiato sulla quotidianità femminile nella città antica.

Tra i luoghi accessibili:

Terme del Foro

Terme Stabiane

Le terme private dei Praedia di Giulia Felice

Le Terme del Foro, riaperte lo scorso anno dopo un lungo periodo in cui erano state utilizzate come deposito di reperti archeologici, sono state oggetto di un delicato intervento di restauro che ha restituito splendide decorazioni pittoriche, tra cui motivi vegetali e uccelli su fondo giallo.

Particolarmente raffinati sono anche gli ambienti femminili delle Terme Stabiane, caratterizzati da eleganti stucchi decorativi e da un suggestivo graffito raffigurante una nave nello spogliatoio, probabilmente legato a un messaggio d’amore rivolto a qualcuno impegnato nella navigazione.

Un caso particolarmente significativo è rappresentato dalle terme dei Praedia di Giulia Felice, all’interno di un grande complesso residenziale situato nell’area orientale di Pompei.

La proprietaria, Giulia Felice, trasformò la sua vasta residenza urbana con giardini in una vera e propria attività economica, affittando diversi ambienti della proprietà. Tra questi anche l’impianto termale, che da struttura privata venne messo a disposizione del pubblico, dimostrando una notevole capacità imprenditoriale per l’epoca.

Le iniziative dedicate all’8 marzo coinvolgono anche Villa di Poppea a Torre Annunziata, nell’area archeologica di Oplontis.

Qui saranno proposti itinerari tematici dedicati alla cosmesi e agli ornamenti femminili nell’antichità, con percorsi culturali che ruotano intorno alla figura della filosofa e scienziata Ipazia, vissuta tra IV e V secolo d.C.

Le visite guidate gratuite, in programma dalle ore 9.30 alle 12.30, sono organizzate dall’Archeoclub d’Italia – sede di Torre Annunziata in collaborazione con il Gruppo Storico Oplontino e l’AREV – Associazione Rievocatori.

Attraverso queste aperture straordinarie e percorsi tematici, i visitatori potranno scoprire aspetti meno noti della vita femminile nell’antica Pompei, tra spazi dedicati alla cura del corpo, attività economiche e pratiche quotidiane che raccontano il ruolo delle donne nella società romana.

Un’occasione unica per riflettere sul passato e valorizzare il contributo femminile nella storia, proprio nella giornata simbolo dedicata ai diritti e alla cultura delle donne.