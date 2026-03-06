Blitz dei carabinieri nel centro storico di Caivano: tre arresti per spaccio di cocaina e crack

Operazione dei carabinieri nel centro storico di Caivano: tre persone arrestate per spaccio e detenzione di droga. Sequestrate cocaina, crack, denaro e materiale per il confezionamento.

Operazione dei carabinieri nel centro storico di Caivano, dove in poche ore i militari della compagnia locale hanno arrestato tre persone con l’accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Il primo a finire in manette è stato un 34enne, già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno notato un passante avvicinarsi all’uomo e consegnargli del denaro in cambio di una bustina, chiaro segnale di un’attività di spaccio in corso.

Alla vista dei carabinieri, il 34enne ha tentato la fuga ma è stato immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione. Addosso gli sono stati trovati sei involucri di cocaina e 240 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività illecita. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari ed è ora in attesa di giudizio.

Un secondo intervento ha portato all’arresto di un 40enne e di un 21enne, entrambi già conosciuti dalle forze dell’ordine. I due si trovavano all’interno di un’abitazione al piano terra, un “basso” situato tra le strade del centro storico.

I carabinieri, che già conoscevano quell’immobile, hanno deciso di monitorare la zona notando un sospetto via vai di persone. Approfittando della porta rimasta aperta, i militari sono entrati sorprendendo i due uomini attorno a un tavolo con la droga pronta per la vendita.

Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 15 grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina e crack, materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e 290 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. All’interno dell’abitazione sono stati inoltre sequestrati quattro televisori.

Per i due arrestati si sono aperte le porte del carcere, dove restano a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di giudizio.