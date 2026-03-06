Bollette luce e gas, a Salerno spesa media di 1.777 euro nel 2025

Nel 2025 le famiglie della provincia di Salerno hanno dovuto affrontare una spesa energetica complessiva piuttosto rilevante.

Nel 2025 le famiglie della provincia di Salerno hanno dovuto affrontare una spesa energetica complessiva piuttosto rilevante. Secondo un’analisi di Facile.it, basata sui consumi dichiarati da oltre 64mila utenze in Campania, il costo medio annuale tra elettricità e gas per i nuclei familiari salernitani ha raggiunto circa 1.777 euro.

Per quanto riguarda l’energia elettrica, Salerno si posiziona al terzo posto nella classifica regionale. La spesa media nel 2025 è stata di circa 720 euro l’anno, con un consumo medio di 2.314 kWh. Davanti si trovano le province di Caserta, con una media di 747 euro, e Napoli con 746 euro. Più basse invece le cifre registrate a Benevento (697 euro) e Avellino (692 euro).

Diverso il quadro relativo al gas. Le famiglie salernitane hanno speso in media 1.057 euro nel corso dell’anno, con un consumo medio di 751 Smc. In Campania le bollette più elevate si registrano ad Avellino, dove la spesa media raggiunge i 1.209 euro, seguita da Benevento con 1.127 euro. Più contenuti invece i costi nelle province di Napoli (879 euro) e Caserta (950 euro).

Nel complesso, la spesa media per luce e gas in Campania nel 2025 si è attestata a 1.688 euro a famiglia. Si tratta di una cifra leggermente più bassa rispetto al 2024, ma decisamente superiore ai livelli del 2018, quando il costo medio superava di poco i 1.100 euro.

Gli esperti invitano comunque alla prudenza: le tensioni internazionali e le possibili variazioni nel prezzo delle materie prime potrebbero incidere nuovamente sulle bollette, soprattutto per chi ha contratti con tariffe indicizzate. Per questo motivo il consiglio è di controllare periodicamente la propria offerta energetica e confrontarla con quelle disponibili sul mercato, così da evitare possibili rincari.