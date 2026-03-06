Bruno Cirillo si propone sindaco: “per Angri sorga una nuova alba” (video)

L’avvocato angrese annuncia la disponibilità a guidare la città e rilancia il dibattito sulla gestione amministrativa degli ultimi anni

La candidatura annunciata

L’avvocato Bruno Cirillo rompe gli indugi e si propone come primo cittadino della città di Angri. Da mesi il professionista angrese conduce una battaglia pubblica per mettere in evidenza, secondo la sua lettura, le criticità della macchina amministrativa locale, cercando di portare alla luce quelli che ritiene i principali nodi irrisolti della gestione comunale.

La richiesta di una svolta amministrativa

Secondo Bruno Cirillo, Angri avrebbe bisogno di una decisa virata politica e amministrativa. L’avvocato sostiene infatti che l’ultimo decennio sarebbe stato caratterizzato da contraddizioni e rallentamenti che avrebbero inciso sui processi amministrativi della città, frenando iniziative e prospettive di sviluppo. Un quadro che, nella sua visione, rende necessario aprire una nuova fase politica capace di rimettere in moto la macchina comunale.

