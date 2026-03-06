Cartello contro il cibo a cani e gatti davanti al cimitero: polemica a Roccapiemonte

Un divieto generico che ha sollevato dubbi e polemiche, soprattutto perché sul territorio sarebbero presenti colonie feline regolarmente registrate e tutelate dalla normativa vigente.

A segnalare la vicenda è stata la consigliera di minoranza Luisa Trezza, che ha chiesto chiarimenti all’amministrazione comunale. “La legge 281 del 1991 e le norme regionali – ha ricordato – riconoscono e tutelano le colonie feline e l’attività dei volontari che se ne occupano”. Per questo la consigliera ha domandato se esista un’ordinanza ufficiale che giustifichi il divieto e se siano state verificate eventuali colonie registrate nell’area, oltre al coinvolgimento dei referenti e dei servizi veterinari competenti.

La discussione si è poi spostata anche sui social. Nel gruppo Facebook “Rocca Città Viva”, una persona identificata con le iniziali A.T., presumibilmente il custode del cimitero, ha pubblicato alcune foto che mostrerebbero dei gatti mentre mangiano davanti all’ingresso. Secondo quanto spiegato, il cibo lasciato a terra renderebbe la pavimentazione scivolosa e quindi potenzialmente pericolosa per chi transita nella zona.

Da qui sarebbe nata l’idea di affiggere il cartello con il divieto, che tuttavia non risulterebbe autorizzato. Successivamente lo stesso custode avrebbe deciso di chiudere quel cancello ritenendo l’accesso non sicuro.