Incidente mortale sull’A30 all’altezza di Sarno: verifiche in corso

Tragico incidente stradale nella serata di oggi sull’autostrada A30, nei pressi dello svincolo di Sarno. Nel sinistro, di cui al momento non sono stati resi noti ulteriori particolari, una persona ha perso la vita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di soccorso e nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto, come riportato da “SalernoToday”.

Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle cause dell’incidente. Le autorità stanno effettuando gli accertamenti necessari per chiarire quanto avvenuto.