Napoli. Donna accoltellata sul bus al Vomero: non è in pericolo di vita

Restano serie ma stabili le condizioni della donna di 32 anni accoltellata su un autobus al Vomero. La vittima, un’avvocata che lavora in uno studio legale di Napoli, è ricoverata all’ospedale dopo l’aggressione avvenuta sulla linea 132.

La donna è stata colpita più volte con un coltello al volto e alle braccia da un uomo che si trovava sul bus tra i passeggeri. Le ferite riportate sono profonde e hanno provocato una significativa perdita di sangue, rendendo necessario il trasferimento immediato in ospedale.

I medici hanno escluso il pericolo di vita, ma le lesioni potrebbero lasciare cicatrici permanenti a causa della loro profondità. La paziente resta sotto osservazione mentre proseguono le cure.

L’aggressore è stato identificato in Antonio Meglio, 39 anni, residente nel quartiere Pianura. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l’uomo avrebbe scelto la vittima in modo casuale, senza alcun legame precedente con lei.

Gli investigatori ritengono che si tratti di un gesto isolato maturato in un contesto di forte disagio personale. Dagli accertamenti effettuati, infatti, è emerso che il 39enne era già seguito in passato per problemi di natura psichiatrica.