Nocera Inferiore, ulivo tagliato con una motosega in pieno giorno: indagini della Polizia Locale

Un grave episodio di vandalismo ambientale si è verificato nella mattinata di ieri a Nocera Inferiore, dove uno sconosciuto ha tagliato con una motosega un ulivo e alcune palme in Largo Caduti Civili di Guerra.

L’accaduto ha provocato forte indignazione tra i cittadini, sia per la gravità del gesto sia perché l’azione sarebbe avvenuta in pieno giorno, in una zona centrale e frequentata della città.

Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte della Polizia Locale, che sta esaminando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area nel tentativo di risalire all’autore del gesto.

Gli investigatori puntano a ricostruire con precisione quanto accaduto e a individuare eventuali elementi utili per identificare il responsabile.

L’episodio ha suscitato numerose reazioni di condanna. In molti hanno sottolineato la gravità di un atto che danneggia il patrimonio verde cittadino e il rispetto degli spazi pubblici. Non è mancato anche l’invito ai cittadini a segnalare eventuali comportamenti sospetti attraverso i canali ufficiali, così da favorire controlli più rapidi e contribuire alla tutela del territorio.