Sant’Egidio del Monte Albino, al via la distribuzione dei nuovi bidoncini (video)

Servizi ambientali e gestione dei rifiuti. Sant’Egidio del Monte Albino, al via la distribuzione dei nuovi bidoncini

La distribuzione dei nuovi contenitori

È partita nel Comune di Sant’Egidio del Monte Albino la campagna di distribuzione dei nuovi bidoncini destinati alla raccolta differenziata. L’iniziativa rientra nel percorso di miglioramento del servizio di gestione dei rifiuti e mira a rendere più efficiente il sistema di conferimento domestico su tutto il territorio comunale.

A illustrare le modalità di consegna dei contenitori è l’assessore delegato Antonio Abbagnara, che ha fornito anche alcune indicazioni utili ai cittadini in merito alla corretta gestione dei rifiuti e all’utilizzo dei nuovi bidoni previsti per le diverse frazioni di raccolta.

Modalità di conferimento e regole invariate

Nel corso della presentazione delle modalità di distribuzione, l’assessore Antonio Abbagnara ha chiarito che il calendario e le regole di conferimento resteranno sostanzialmente invariati rispetto all’organizzazione già in vigore.

L’obiettivo dell’iniziativa è soprattutto quello di migliorare l’efficienza del servizio e favorire una gestione più ordinata della raccolta differenziata, rafforzando al tempo stesso il rapporto di collaborazione tra amministrazione e cittadini nella tutela dell’ambiente e del decoro urbano.

