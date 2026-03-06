Cinque escursioni tra sentieri e luoghi storici: a Sarno torna “Sarno Trekking” per promuovere natura, paesaggio e patrimonio culturale.

Iniziative per la valorizzazione del territorio. Sarno trekking 2026: escursioni tra natura e storia

Il calendario delle escursioni

Torna anche quest’anno a Sarno l’iniziativa “Sarno Trekking – Tra storia e natura”, un calendario di escursioni dedicato alla scoperta del patrimonio naturalistico, storico e paesaggistico della città. Il progetto è pensato per accompagnare cittadini e visitatori lungo alcuni dei principali sentieri del territorio, offrendo l’opportunità di esplorare paesaggi naturali e siti di interesse storico con affacci panoramici sull’Agro sarnese-nocerino e sull’area vesuviana.

Il programma prenderà il via sabato 15 marzo 2026 con l’escursione lungo il sentiero CAI 430, che da Piazza Garibaldi conduce verso il Borgo San Matteo e il Castello, in un percorso che unisce natura e testimonianze storiche della città. Il secondo appuntamento è fissato per sabato 21 marzo con il sentiero CAI 433, che attraversa l’Oasi del Voscone e raggiunge l’Eremo di Santa Maria a Castello, antico complesso originariamente fortificato risalente all’VIII secolo e successivamente trasformato in eremo.

I percorsi tra natura e patrimonio storico

Il calendario proseguirà sabato 4 aprile con l’escursione lungo il sentiero CAI 431 che conduce alla Sorgente Sant’Angelo, uno dei percorsi più apprezzati dagli amanti del trekking e della natura. Un nuovo appuntamento lungo il sentiero CAI 433 è previsto per sabato 11 aprile, con il ritorno sul tracciato che collega l’Oasi del Voscone all’Eremo di Santa Maria a Castello, con vista panoramica sull’Agro e sul Vesuvio.

La rassegna si concluderà sabato 25 aprile con l’itinerario lungo il sentiero CAI 430 che da Piazza Garibaldi attraversa il Borgo San Matteo e il Castello medievale fino a raggiungere il Museo archeologico nazionale della valle del Sarno, in un percorso che unisce natura, storia e patrimonio culturale.

Le dichiarazioni del sindaco

“Sarno possiede un patrimonio naturalistico e storico di grande valore che merita di essere sempre più conosciuto e vissuto”, ha dichiarato il sindaco Francesco Squillante. “Iniziative come questa permettono di riscoprire la città da una prospettiva diversa, promuovendo allo stesso tempo attività all’aria aperta e una maggiore attenzione verso il patrimonio paesaggistico e culturale del territorio”.

Il primo cittadino ha sottolineato inoltre come tra i percorsi inseriti nel calendario vi sia anche quello che collega l’Oasi del Voscone all’Eremo di Santa Maria a Castello, un itinerario che unisce Sarno e Castel San Giorgio lungo un tracciato di particolare interesse naturalistico e storico.

Collaborazione con il CAI

L’iniziativa punta a promuovere il territorio attraverso lo sport e l’attività all’aria aperta, offrendo a escursionisti e appassionati la possibilità di percorrere alcuni dei sentieri più rappresentativi della città. In questo contesto si inserisce anche la collaborazione con il Club Alpino Italiano di Cava de’ Tirreni, che fornirà supporto tecnico e guiderà le escursioni lungo i percorsi individuati.

Le escursioni sono gratuite e a numero limitato e si svolgeranno con guide esperte lungo i sentieri indicati. La partecipazione è possibile tramite prenotazione attraverso il portale istituzionale del Comune. https://www.comune.sarno.sa.it/sito/sarno-trekking-2026

