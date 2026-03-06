Scioperi marzo 2026: calendario delle proteste tra trasporti, scuola e voli. Tutte le date e i possibili disagi

Scioperi a marzo 2026 in Italia: trasporti, scuola e voli a rischio dal 6 al 28 marzo. Ecco il calendario completo delle proteste, le città coinvolte e i possibili disagi per i cittadini.

Il mese di marzo si preannuncia particolarmente complesso per lavoratori e cittadini, con numerosi scioperi che interesseranno diversi settori. Le mobilitazioni riguarderanno trasporti pubblici, scuole, aeroporti e servizi pubblici, con possibili ripercussioni sulla mobilità e sull’erogazione dei servizi.

Al centro delle proteste vi sono diverse vertenze sindacali legate a temi cruciali come salari, precarietà, sicurezza sul lavoro e parità di genere. Le mobilitazioni, distribuite nell’arco del mese, potrebbero provocare disagi significativi soprattutto per chi si sposta quotidianamente per lavoro o studio.

Di seguito il calendario delle principali date da segnare.

Il calendario delle proteste si è aperto a Napoli oggi 6 marzo, con uno sciopero di 24 ore proclamato dal sindacato Confail Faisa.

La mobilitazione riguardava il personale viaggiante della divisione ferro-linee vesuviane dell’EAV, nel rispetto delle fasce di garanzia previste dalla normativa.

Possibili disagi per i pendolari che utilizzano quotidianamente le linee vesuviane.

La protesta più significativa è prevista per lunedì 9 marzo, quando si terrà uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà gran parte dei settori pubblici e privati.

La mobilitazione potrebbe avere effetti su:

trasporti pubblici

scuola e università

sanità

uffici pubblici

servizi amministrativi

Alla protesta si affianca anche l’iniziativa promossa da Flc Cgil, che ha proclamato una giornata di astensione dal lavoro nei comparti di scuola, università, ricerca, Afam, formazione professionale e scuola non statale.

L’iniziativa si inserisce nel contesto delle mobilitazioni legate alla Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne e punta a richiamare l’attenzione su temi come:

gender pay gap

precarietà lavorativa

disuguaglianze di genere

condizioni delle professioni a prevalenza femminile

Secondo il sindacato, la protesta vuole riaffermare il diritto all’autodeterminazione e alla parità di genere in un contesto sociale definito segnato da una crescente cultura maschilista e patriarcale.

Tra le critiche mosse al governo vi è anche il timore di modifiche normative sul tema della violenza sessuale, in particolare rispetto al passaggio dal principio del “consenso libero e attuale” a quello del “dissenso”, ritenuto potenzialmente penalizzante per le vittime.

Il sindacato denuncia inoltre la mancanza di un’educazione sessuo-affettiva strutturata nelle scuole, in un contesto in cui aumentano i casi di violenza tra giovani.

Il 13 marzo si fermeranno i lavoratori della società Arriva Udine.

Lo sciopero interesserà il servizio nelle seguenti fasce orarie:

dalle 9.00 alle 12.00

dalle 15.00 fino a fine servizio

Anche in questo caso sono previsti possibili disagi per pendolari e studenti.

Il 16 marzo si preannuncia una giornata particolarmente complessa per il trasporto pubblico locale in Sicilia incroceranno le braccia i lavoratori di diverse aziende:

Etna Trasporti (Catania)

Autoservizi Russo

Segesta Autolinee

Interbus

Le astensioni dal lavoro saranno articolate in diverse fasce orarie.

Nella stessa giornata è previsto anche uno sciopero di 24 ore in Abruzzo per i lavoratori della società Tua, indetto dal sindacato Orsa Trasporti, nel rispetto delle fasce di garanzia.

Una delle giornate più delicate del mese sarà il 18 marzo, con uno sciopero nazionale che coinvolgerà il settore aereo.

L’astensione dal lavoro interesserà il personale delle compagnie:

Ita Airways

EasyJet

Lo stop è previsto dalle 13.00 alle 17.00.

Sono inoltre previsti scioperi per l’intera giornata da parte dei lavoratori di diverse società di handling aeroportuale, tra cui:

Alha negli aeroporti di Milano e Varese

GDA Handling a Brescia

Airport Handling e Dnata a Milano e Varese

L’incrocio delle diverse proteste potrebbe comportare ritardi, cancellazioni e riprogrammazioni dei voli su scala nazionale.

Nuovi scioperi nei trasporti pubblici locali

Il calendario delle proteste proseguirà anche a fine mese.

Il 27 marzo

sciopero di 24 ore dei lavoratori ATM a Milano, Monza e Brianza

sciopero del personale EAV a Napoli dalle 19.00 alle 23.00

sciopero dei lavoratori SUN a Novara

Il 28 marzo

sciopero di 24 ore dei lavoratori Amtab a Bari

sciopero dei lavoratori Mtm a Molfetta dalle 8.30 alle 12.30

Con numerose mobilitazioni distribuite nell’arco del mese, marzo si preannuncia particolarmente complesso per la mobilità in Italia.

I cittadini sono invitati a verificare con anticipo gli aggiornamenti sui servizi di trasporto e sulle eventuali fasce di garanzia, per limitare i disagi negli spostamenti quotidiani.