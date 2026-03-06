Scontri tra tifosi sull’A2, 29 DASPO per ultras di Casertana e Catania

Sono 29 i DASPO emessi nei confronti di tifosi della Casertana e del Catania, tutti già denunciati alla Procura della Repubblica dalla DIGOS della Questura di Salerno per i gravi disordini avvenuti lo scorso ottobre lungo l’autostrada A2.
Gli episodi si verificarono quando i tifosi campani, di ritorno da Picerno, e i sostenitori etnei diretti in Sicilia dopo la trasferta a Giugliano in Campania, si incrociarono lungo l’arteria autostradale. L’incontro degenerò rapidamente in violenti scontri tra le due tifoserie sulle carreggiate.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i gruppi di ultras, armati di bastoni, cinture e fumogeni e con il volto coperto, diedero vita a tafferugli che causarono il blocco del traffico in entrambe le direzioni per diversi minuti.
Durante gli scontri fu inoltre appiccato un incendio alla vegetazione vicino alla sede autostradale, con un ulteriore pericolo per gli automobilisti in transito.
La Polizia di Stato mantiene alta l’attenzione sui fenomeni di illegalità legati alle manifestazioni sportive, sia all’interno sia all’esterno degli stadi, oltre che lungo le principali arterie di collegamento della provincia, spesso attraversate nei fine settimana da numerose tifoserie in trasferta.