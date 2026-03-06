Scontro tra autobus al terminal dell’Università di Fisciano: attimi di paura tra i passeggeri

Due pullman si sono scontrati mentre si trovavano nell’area di fermata, generando apprensione tra i passeggeri a bordo e tra le tante persone presenti nella zona.

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di ieri al terminal degli autobus di Fisciano, nei pressi dell’Università degli Studi di Salerno. Due pullman si sono scontrati mentre si trovavano nell’area di fermata, generando apprensione tra i passeggeri a bordo e tra le tante persone presenti nella zona.

L’impatto, avvenuto per motivi ancora da chiarire, ha subito attirato l’attenzione di studenti e pendolari che in quel momento affollavano il terminal, punto di riferimento per chi si sposta quotidianamente tra il campus universitario e il capoluogo.

Nonostante il forte spavento iniziale, dalle prime informazioni non risulterebbero feriti. L’incidente avrebbe provocato soprattutto paura e momenti di agitazione tra i presenti.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dello scontro tra i due mezzi.