Sorrento, furti ai corrieri: arrestato per la terza volta 42enne di Torre Annunziata

A Sorrento si ripete lo stesso copione che negli ultimi mesi ha visto protagonista un 42enne originario di Torre Annunziata.

L’uomo è stato arrestato per la terza volta dai Carabinieri dopo aver tentato di rubare il portafogli da un furgone di un corriere impegnato in una consegna.

Il primo episodio risale al 1° settembre dello scorso anno, quando l’uomo fu sorpreso mentre sottraeva un portafogli da un furgone parcheggiato lungo Corso Italia, con il portellone del vano di carico aperto durante una consegna.

L’azione non passò inosservata e i Carabinieri intervennero arrestando il 42enne.

Scarcerato dopo il rito direttissimo, S.N. tornò a colpire appena dieci giorni dopo.

L’11 settembre, con modalità praticamente identiche, l’uomo prese di mira un altro furgone di un corriere sempre nella stessa zona. Anche in quell’occasione il piano fallì: i militari della Compagnia dei Carabinieri di Sorrento lo colsero in flagrante e procedettero con un secondo arresto.

Dopo diversi mesi trascorsi in carcere, il 42enne era tornato in libertà solo due giorni fa.

Nella giornata di ieri, tuttavia, lo schema si è ripetuto ancora una volta.

L’uomo ha individuato un nuovo bersaglio: un furgone di uno spedizioniere lasciato momentaneamente incustodito durante una consegna.

Dopo essersi guardato intorno per verificare la situazione, il 42enne ha notato un portafogli poggiato nell’abitacolo e lo ha afferrato. Non ha però fatto in tempo ad allontanarsi.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Sorrento, che si trovavano poco distante, hanno assistito alla scena intervenendo immediatamente.

Per il 42enne è scattato così il terzo arresto, con trasferimento nella camera di sicurezza in attesa di comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida e per fornire la propria versione dei fatti.