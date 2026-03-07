8 marzo, musei gratis per le donne in provincia di Salerno

In occasione della Giornata internazionale della donna, domenica 8 marzo alcuni musei della provincia di Salerno apriranno gratuitamente le porte alle visitatrici. L’iniziativa riguarda la Pinacoteca Provinciale di Salerno, il Museo Archeologico Provinciale di Salerno, il Castello Arechi con il museo annesso e il Museo Archeologico della Lucania Occidentale di Padula.

L’ingresso gratuito rappresenta un gesto simbolico per celebrare la ricorrenza dell’8 marzo e promuovere la cultura sul territorio, con un’attenzione particolare al tema delle pari opportunità.

«Con questo piccolo gesto vogliamo celebrare la Giornata internazionale della donna con una dedica particolare. La cultura e le pari opportunità sono sempre al centro dell’attenzione di questa amministrazione e nuove iniziative saranno intraprese per valorizzare sempre di più il patrimonio storico artistico della nostra provincia, con una attenzione particolare alle donne», hanno dichiarato il presidente facente funzioni della Provincia Giovanni Guzzo, la consigliera provinciale delegata alle Pari Opportunità Annarita Ferrara e il consigliere provinciale delegato alla Cultura Francesco Morra.