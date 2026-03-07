Auto in fiamme nel centro storico di Sassano: attimi di paura per il conducente

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di ieri a Sassano, dove un’auto, una Fiat Punto, è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme mentre attraversava il centro storico del paese.

Il conducente, accortosi del rogo, è riuscito ad accostare in tempo e a mettersi in salvo prima che il veicolo venisse completamente distrutto dall’incendio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. L’uomo alla guida è stato invece soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per alcuni accertamenti.

Sull’episodio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, che stanno lavorando per chiarire le cause dell’incendio.

