Baronissi, auto si ribalta in via Convento: interviene il 118

Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del veicolo che si è capovolto su un fianco finendo al centro della carreggiata.

Momenti di apprensione nel pomeriggio a Baronissi, dove un’auto si è ribaltata lungo via Convento.

Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del veicolo che si è capovolto su un fianco finendo al centro della carreggiata. L’incidente ha immediatamente attirato l’attenzione dei residenti della zona e degli automobilisti in transito.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 per prestare soccorso, mentre alcune persone presenti hanno assistito alle operazioni. Sull’asfalto sono rimasti diversi detriti, segno dell’impatto avvenuto poco prima dell’arrivo dei soccorritori.

Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’incidente né se siano coinvolti altri veicoli. Le autorità stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti.