Bimbo di 3 anni molestato in libreria: arrestato 47enne a Secondigliano

Attimi di paura nel centro commerciale La Birreria, nel quartiere Secondigliano, dove un uomo è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale su un minore.

L’allarme è scattato intorno alle 19, quando una donna ha contattato il 112 segnalando una presunta violenza ai danni di un bambino all’interno di una libreria del centro commerciale. Sul posto sono intervenuti i militari della compagnia Carabinieri Napoli Stella, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti.

Secondo la ricostruzione, una coppia si trovava nel negozio insieme al figlio di tre anni. Durante un breve momento di distrazione dei genitori, il piccolo si sarebbe allontanato tra gli scaffali avvicinandosi a un uomo seduto su uno sgabello in fondo alla libreria, che indossava una tuta della nettezza urbana ASIA Napoli.

Il bambino avrebbe iniziato a parlare con l’uomo dicendogli di essere lì per vedere i libri. L’uomo, credendo inizialmente che fosse una bambina, avrebbe poi scoperto che si trattava di un maschietto e, secondo quanto denunciato dai genitori, avrebbe allungato la mano stringendogli le parti intime.

La scena sarebbe stata notata dalla madre che ha iniziato a urlare. L’uomo si è quindi alzato affrontando il padre del piccolo e, dopo alcuni momenti di tensione, si è allontanato dal negozio.

Il bambino, molto scosso, ha chiesto subito di lasciare il centro commerciale. Una volta tornato a casa avrebbe detto ai genitori di non voler più andare lì «perché quell’uomo mi ha toccato>.

I carabinieri hanno avviato le ricerche e, grazie alla collaborazione del personale di vigilanza, sono riusciti a rintracciare il sospettato poco dopo nella galleria del centro commerciale. Il 47enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato mentre passeggiava tenendo per mano due bambine.

Durante il controllo l’uomo avrebbe reagito con violenza, dando origine a una colluttazione con i militari che sono riusciti a bloccarlo con non poche difficoltà. Il 47enne è stato arrestato e dovrà rispondere di violenza sessuale, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.