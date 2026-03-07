Carburanti, stangata in Campania: benzina su di 4,4 centesimi in due giorni

In appena 48 ore, tra il 4 e il 6 marzo 2026, la Campania è risultata la regione italiana con l’aumento più alto del prezzo della benzina in modalità self service.

Secondo i dati diffusi dall’Unione Nazionale Consumatori, il costo della benzina è cresciuto di 4,4 centesimi al litro, un balzo che ha fatto registrare alla regione il primato nazionale per rincari nel periodo considerato. Un aumento rapido che si inserisce in un contesto internazionale particolarmente instabile, segnato dalle tensioni geopolitiche legate alla crisi in Iran e ai riflessi sui mercati energetici.

Non va meglio per il gasolio. Anche in questo caso la Campania figura tra le regioni con gli incrementi più rilevanti, collocandosi al terzo posto in Italia con un aumento di 11,6 centesimi al litro, superata solo da Sicilia e Molise.

Paradossalmente, nonostante i rincari, la regione resta tra quelle con i prezzi medi più bassi. Il gasolio, infatti, si attesta in media a 1,890 euro al litro, mentre la benzina raggiunge 1,759 euro, collocando la Campania al dodicesimo posto a livello nazionale. A preoccupare, però, è soprattutto la rapidità con cui i prezzi stanno crescendo.

Durissimo il commento del presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, che ha parlato apertamente di possibili speculazioni. Secondo l’associazione, al momento non si registrano reali carenze di petrolio o di prodotti raffinati tali da giustificare aumenti così rapidi.

Per questo motivo è stato chiesto l’intervento della Guardia di Finanza con controlli lungo tutta la filiera, dai depositi ai distributori, per verificare eventuali anomalie nei prezzi applicati.

L’associazione dei consumatori chiede inoltre al Governo un intervento immediato sulle accise, con una riduzione di almeno 10 centesimi al litro per alleggerire l’impatto sulle famiglie. I meccanismi previsti dall’attuale normativa, secondo i consumatori, sarebbero troppo lenti per fronteggiare aumenti che si verificano nel giro di pochi giorni.