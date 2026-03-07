Caso Domenico Caliendo, bufera sull’Azienda dei Colli: dimissioni ritirate e sospensioni tra i medici

A due settimane dalla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni deceduto dopo il trapianto di un cuore risultato danneggiato, la struttura sanitaria è al centro di una complessa vicenda amministrativa e giudiziaria.

Si fa sempre più teso il clima all’interno dell’Azienda Ospedaliera dei Colli e dell’ospedale Monaldi di Napoli. A due settimane dalla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni deceduto dopo il trapianto di un cuore risultato danneggiato, la struttura sanitaria è al centro di una complessa vicenda amministrativa e giudiziaria.

Nella giornata di ieri si sono susseguiti diversi colpi di scena. Nel primo pomeriggio erano arrivate le dimissioni del direttore amministrativo Alberto Pagliafora, una decisione che aveva immediatamente sollevato interrogativi nei corridoi dell’ospedale. Secondo quanto comunicato dall’azienda, il passo indietro sarebbe stato motivato da ragioni familiari. Tuttavia, poche ore dopo, lo stesso dirigente ha deciso di ritirare le dimissioni, spiegando di voler garantire continuità gestionale in una fase particolarmente delicata.

Il repentino cambio di rotta ha alimentato polemiche anche sul piano politico. Il segretario campano di Forza Italia, Fulvio Martusciello, ha infatti chiesto chiarimenti sull’accaduto, parlando di una situazione che merita maggiore trasparenza.

Intanto cresce il malessere tra il personale, soprattutto nel reparto di cardiochirurgia pediatrica. L’Azienda dei Colli ha confermato che tra gli operatori coinvolti nel caso si registrano forte stress e disagio, con alcune richieste di trasferimento già presentate. Il trauma per la morte del bambino e la forte pressione mediatica e giudiziaria avrebbero inciso profondamente sul clima lavorativo.

Per questo motivo la direzione ha coinvolto la Medicina del Lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per valutare eventuali ripercussioni psicologiche sul personale e verificare il legame tra la tragedia e le condizioni di lavoro nei reparti interessati.

Sul piano disciplinare, l’Ufficio Procedimenti Disciplinari ha esaminato gli atti relativi al trapianto e alle condotte successive dei sanitari coinvolti. In base alle prime risultanze delle verifiche interne sono stati adottati provvedimenti cautelari, con sospensioni dal servizio e dall’incarico differenziate a seconda delle responsabilità ipotizzate.

Tutta la documentazione, comprese le relazioni tecniche e le memorie difensive, è stata trasmessa alla Procura della Repubblica di Napoli, che prosegue le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.

La vicenda lascia l’ospedale Monaldi in una fase estremamente delicata: da un lato la necessità di continuare a garantire cure di alto livello, dall’altro il peso di una tragedia che ha scosso profondamente una delle strutture sanitarie più importanti del Sud Italia.