Malore alla guida, auto si ribalta alla Riviera di Chiaia

Momenti di paura nel pomeriggio alla Riviera di Chiaia, a Napoli, dove un uomo alla guida della propria auto è rimasto coinvolto in un incidente dopo aver accusato un malore.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo proprio a causa del malessere. L’auto si è quindi ribaltata sulla carreggiata, attirando l’attenzione di numerosi passanti e automobilisti in transito.

L’incidente ha generato momenti di forte apprensione nella zona, una delle più frequentate della città, mentre sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza al conducente e mettere in sicurezza l’area.