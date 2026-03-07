Maximall Pompeii cresce e punta su cultura ed eventi: “Sarà un’esperienza immersiva”

Grande attenzione è stata riservata anche al polo culturale e all’intrattenimento. Il cinema del centro, dotato di sette sale tecnologicamente avanzate, ha già raggiunto risultati importanti, diventando il primo in Campania per numero di presenze.

Il progetto del Maximall Pompeii continua a crescere e guarda al futuro con nuovi investimenti, eventi e iniziative culturali. A raccontarlo è uno dei responsabili del centro, che in un’intervista ha fatto il punto sullo sviluppo della struttura e sulle prossime novità pensate per attirare sempre più visitatori.

Secondo quanto spiegato, il complesso commerciale sta registrando una crescita costante, con nuovi marchi pronti ad arrivare nei prossimi mesi. Alcuni negozi, come previsto fin dall’inizio del progetto, potranno lasciare spazio a brand più in linea con i gusti delle nuove generazioni, mentre altre realtà già presenti, come Casa Caldarelli, restano punti di riferimento consolidati per il pubblico.

Grande attenzione è stata riservata anche al polo culturale e all’intrattenimento. Il cinema del centro, dotato di sette sale tecnologicamente avanzate, ha già raggiunto risultati importanti, diventando il primo in Campania per numero di presenze. Accanto alla programmazione cinematografica, sono stati attivati accordi con il teatro campano e una serie di eventi dal vivo che spaziano tra spettacoli, concerti e iniziative all’aperto.

Le novità non si fermano qui. Per la prossima estate il centro commerciale sta preparando un calendario ricco di appuntamenti, con l’obiettivo di trasformare la visita in un’esperienza immersiva. Tra i progetti in cantiere c’è anche l’idea di ricreare all’interno delle sale atmosfere ispirate alla Pompei antica, con percorsi multimediali e installazioni tematiche.

All’esterno, invece, sarà allestito un palco fisso nell’area delle fontane danzanti, destinato a ospitare spettacoli ed eventi. La piazza centrale diventerà il cuore delle manifestazioni e prenderà il nome di “Agorà Poppea”, un richiamo simbolico alla figura storica di Poppea Sabina.

Sul fronte occupazionale, i dati sono incoraggianti. Diversi negozi hanno già superato le soglie di fatturato previste e questo potrebbe tradursi presto in nuove assunzioni. Anche l’arrivo di ulteriori brand dovrebbe garantire ulteriori opportunità di lavoro sul territorio.

Infine, è stata smentita con decisione qualsiasi ipotesi di interesse del gruppo verso Marina di Stabia. La priorità resta lo sviluppo del Maximall Pompeii a Torre Annunziata, dove il progetto punta a consolidarsi come punto di riferimento non solo commerciale ma anche sociale e culturale per l’intera area vesuviana.