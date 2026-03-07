Nocera Inferiore. Firma falsa di un notaio morto per ottenere 15mila euro: avvocato condannato a tre anni

Il Tribunale di Nocera Inferiore ha condannato in primo grado a tre anni di reclusione un avvocato salernitano ritenuto responsabile di falso materiale, falso ideologico e tentata truffa.
Secondo quanto ricostruito dall’accusa, il professionista avrebbe utilizzato la firma contraffatta di un notaio ormai deceduto nel tentativo di ottenere il pagamento di circa 15mila euro per presunte prestazioni professionali.
Il piano sarebbe stato portato avanti attraverso la richiesta di un decreto ingiuntivo presentato al giudice, basato su documentazione ritenuta non autentica dagli inquirenti.
La vicenda è stata esaminata dai magistrati del tribunale nocerino che, al termine del processo di primo grado, hanno ritenuto provata la responsabilità dell’imputato per i reati contestati, come riporta “Salernonotizie”.
La sentenza non è ancora definitiva: l’avvocato potrà infatti presentare ricorso nei successivi gradi di giudizio.