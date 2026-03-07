Omicidio Vitolo, eseguita l’autopsia: oggi i funerali a Pagani

Si è conclusa in serata l’autopsia sul corpo di Francesco Vitolo, l’imprenditore 62enne di Pagani residente a Sant’Egidio del Monte Albino morto nella notte tra sabato e domenica al termine di una violenta lite domestica.

L’esame autoptico è stato eseguito all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dal dottor Consalvo, alla presenza del pubblico ministero Caputo, del comandante del Reparto Territoriale dei carabinieri di Nocera Inferiore Gianfranco Albanese e dei legali delle parti coinvolte nell’inchiesta. Gli accertamenti medico-legali serviranno a chiarire con precisione la dinamica dei fatti e soprattutto le cause della morte dell’uomo.

L’inchiesta

Nel frattempo resta in carcere la moglie della vittima, R.C., 54 anni. Il gip del tribunale di Nocera Inferiore, pur non convalidando il fermo inizialmente disposto dalla Procura per assenza di pericolo di fuga, ha comunque emesso nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato.

Secondo quanto emerso nelle prime fasi dell’indagine, la sera della tragedia tra i due coniugi sarebbe scoppiata una violenta discussione. All’origine del litigio ci sarebbe stata la scoperta, da parte della donna, di una relazione extraconiugale dell’imprenditore. Gli investigatori ritengono inoltre che il rapporto tra i due fosse già particolarmente teso da alcune settimane.

Vitolo era conosciuto in città per le sue attività nel settore della telefonia e per l’impegno nel mondo sportivo.

I funerali

Intanto è stata fissata la data delle esequie. L’ultimo saluto a Francesco Vitolo si terrà oggi alle ore 11 in piazza Sant’Alfonso, a Pagani.