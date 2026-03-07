Pagani in lutto per la morte di Padre Luciano Panella

A ricordarlo con affetto anche l’Arciconfraternita della Madonna delle Galline, che ha sottolineato il legame profondo con il santuario e con la comunità.

La città di Pagani piange la scomparsa di Luciano Panella, venuto a mancare dopo un breve periodo di malattia. Già superiore della Comunità Redentorista di Pagani, Padre Luciano ha dedicato la sua vita al servizio del Vangelo, della Chiesa e della missione redentorista, diventando negli anni un punto di riferimento per tanti fedeli, religiosi e soprattutto per i giovani.

«Vogliamo ricordarlo con affetto per le innumerevoli occasioni nelle quali, con generosità, ha celebrato presso il nostro santuario accompagnando i fedeli in riflessioni di grande profondità. Grati per quanto ha saputo donarci in vita, assicuriamo a Padre Luciano e ai suoi cari le nostre preghiere e lo affidiamo all’intercessione di Maria e di Alfonso Maria de’ Liguori, perché il Signore lo accolga nella sua gloria».

«La Comunità Redentorista, la Chiesa di Pagani e dell’Agro, l’intera città di Pagani – si legge ancora nel ricordo – perdono oggi un figlio prediletto, nella certezza che continuerà a guidare il suo popolo con lo stesso amore con cui lo ha fatto in vita».

Il feretro arriverà oggi presso la Congrega, dove i fedeli potranno rendere omaggio alla salma e raccogliersi in preghiera. I funerali saranno celebrati domani, 8 marzo, alle ore 14:30 nella Basilica di Sant’Alfonso.