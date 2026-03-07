Pontecagnano, anziana narcotizzata in casa e derubata

Ancora una truffa ai danni di un’anziana nel Salernitano. Una donna di 75 anni, residente in piazza Felice Sabbato a Pontecagnano Faiano, è stata avvicinata da una sconosciuta che, con la scusa di fare amicizia, è riuscita a introdursi nel suo appartamento al settimo piano di un condominio.

Una volta all’interno dell’abitazione, la malvivente sarebbe riuscita a narcotizzare l’anziana. Approfittando di un momento di incoscienza della vittima, la donna ha poi rubato preziosi e denaro contante, dandosi successivamente alla fuga.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto e risalire all’identità della responsabile.

