Pozzuoli, controlli straordinari dei Carabinieri: sventata la truffa dello specchietto durante la movida

Identificate 93 persone e controllati 69 veicoli. Quattro denunciati per tentata truffa e porto di armi, sanzioni anche a una discoteca per violazioni sulla sicurezza sul lavoro.

Controlli serrati e presenza costante sul territorio: prosegue l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli per garantire sicurezza e legalità durante le serate della movida flegrea.

Nel corso dell’ultimo servizio straordinario, i militari hanno identificato 93 persone e sottoposto a verifica 69 veicoli, elevando 7 sanzioni per violazioni al Codice della Strada e procedendo al sequestro di 2 veicoli.

Due giovani sono stati inoltre segnalati alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti.

L’intervento più significativo della notte è avvenuto in corso Umberto I, dove i carabinieri hanno sventato una tentata truffa dello specchietto, raggiro purtroppo ancora diffuso sulle strade italiane.

I militari hanno notato due auto ferme in circostanze sospette: a bordo di una vettura quattro persone erano pronte a mettere in scena il classico stratagemma del finto urto, con la vittima individuata a pochi metri.

L’immediato intervento della pattuglia ha però bloccato sul nascere il tentativo di raggiro.

Durante le operazioni di identificazione e perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto un coltello con lama di 10 centimetri all’interno dell’auto.

Per questo motivo G. D. L. (30 anni), A. S. (37 anni), V. R.(30 anni) e A. I.(25 anni), tutti già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati per tentata truffa e porto abusivo di armi.

Nel corso dei controlli altre cinque persone sono state denunciate per diversi reati: porto abusivo di armi, guida senza patente reiterata, guida in stato di ebbrezza e fuga pericolosa.

Le verifiche hanno riguardato anche le attività commerciali.

In via Campana, i carabinieri – insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) – hanno effettuato un controllo all’interno di una nota discoteca.

Al termine degli accertamenti sono state elevate sanzioni amministrative per circa 5.300 euro e il titolare del locale è stato denunciato per violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’operazione rientra nel più ampio piano di controllo del territorio disposto per garantire sicurezza nelle aree della movida e contrastare fenomeni di illegalità diffusa.