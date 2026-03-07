Ravello, bus turistico fermato e multato: intensificati i controlli sulla viabilità

Controlli più serrati sulla viabilità a Ravello con l’avvicinarsi della stagione turistica. La Polizia Locale di Ravello ha intensificato le verifiche lungo le principali arterie stradali per prevenire disagi al traffico.
Durante un servizio di controllo, gli agenti coordinati dal comandante Moreno Salsano hanno individuato questa mattina un autobus turistico lungo circa 12 metri nei pressi del semaforo in località Cigliano.
Il mezzo, con a bordo circa 50 passeggeri, è stato fermato e sanzionato per violazione del divieto di transito previsto per quella tipologia di autobus.
L’intervento ha consentito di evitare il possibile congestionamento della strada provinciale che collega Ravello con Castiglione, particolarmente trafficata in queste ore da turisti e residenti.