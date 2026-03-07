Salerno, controlli straordinari della Polizia nelle zone della movida

Vasta operazione ad alto impatto della Polizia di Stato nella provincia di Salerno, con controlli straordinari nelle aree della movida cittadina.

L’attività ha visto impegnati equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, un’unità cinofila proveniente da Bari e il Reparto Prevenzione Crimine Campania. L’operazione era stata pianificata durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Francesco Esposito.

I controlli avevano l’obiettivo di contrastare la criminalità diffusa, il fenomeno dell’immigrazione clandestina e altre forme di illegalità sul territorio.

Al termine delle attività sono state controllate 128 persone, di cui 51 con precedenti di polizia. Verificati anche 56 veicoli e un’attività commerciale. Nel corso delle operazioni sono stati inoltre sequestrati 25 grammi di hashish.

«L’azione di prevenzione e di contrasto ai fenomeni delittuosi della Polizia di Stato sul territorio della provincia di Salerno – si legge in una nota – sarà mantenuta costante al fine di garantire la tranquillità dei cittadini e un efficace presidio del territorio».

