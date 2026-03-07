Sarno, presentato il progetto formativo “Performa PA” per il personale comunale

Lunedì 9 marzo 2026, nell’aula consiliare di Palazzo San Francesco a Sarno, si terrà la presentazione del progetto formativo “Performa PA”, iniziativa rivolta ai dipendenti del Comune.

Il percorso rientra tra le attività di formazione rese possibili grazie al finanziamento del Formez nell’ambito del progetto “Competenze Integrate per una PA Efficiente, Digitale e Responsabile”, con l’obiettivo di rafforzare le competenze del personale della pubblica amministrazione.

Il piano formativo prevede diversi moduli dedicati allo sviluppo professionale, tra cui comunicazione digitale, sostenibilità ambientale e sociale, contabilità di base, utilizzo delle piattaforme di acquisto, aggiornamenti sul Codice dei contratti pubblici e tecniche di comunicazione e relazione efficace.

«La formazione rappresenta un pilastro fondamentale per l’accrescimento delle competenze e per la costruzione di una pubblica amministrazione sempre più efficiente, moderna e vicina ai cittadini», ha dichiarato il sindaco Francesco Squillante. «Investire nella crescita professionale del personale significa rafforzare la capacità dell’ente di affrontare le sfide dell’innovazione e migliorare la qualità dei servizi offerti alla comunità».

I corsi saranno organizzati in più edizioni per garantire la partecipazione di tutto il personale e assicurare la continuità delle attività degli uffici. Il progetto rappresenta un ulteriore passo nel percorso di aggiornamento e rafforzamento delle competenze all’interno dell’ente comunale.