Servizio Civile Universale 2026: pubblicato il bando con oltre 65mila posti in Italia e all’estero

Opportunità per i giovani tra impegno sociale e crescita personale: assegno mensile di circa 520 euro e progetti della durata fino a 12 mesi. Domande online entro l’8 aprile 2026.

È stato pubblicato il bando 2026 del Servizio Civile Universale, che mette a disposizione 65.964 posti per operatori volontari da impiegare nei progetti previsti per il biennio 2026–2027. Un’occasione importante per migliaia di giovani che desiderano impegnarsi in attività di valore sociale, culturale e di cooperazione, contribuendo allo sviluppo delle comunità sia in Italia sia all’estero.

Nel dettaglio, 64.479 volontari saranno coinvolti in 2.635 progetti, inseriti in 548 programmi di intervento da realizzare sul territorio nazionale.

Altri 1.485 operatori volontari, invece, prenderanno parte a 204 progetti collegati a 54 programmi che si svolgeranno fuori dai confini italiani.

I progetti prevedono una durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi. L’impegno richiesto è di 25 ore settimanali, oppure un monte ore complessivo annuale proporzionato alla durata del progetto: 1.145 ore per i programmi di 12 mesi e 765 ore per quelli di 8 mesi. Le attività saranno organizzate generalmente su cinque o sei giorni alla settimana.

Ai volontari selezionati sarà riconosciuto un assegno mensile di 519,47 euro, che potrà essere aggiornato in base alle eventuali variazioni rilevate dall’Istat.

Il rapporto di servizio sarà formalizzato attraverso la sottoscrizione di un contratto con il Dipartimento per il Servizio Civile Universale.

Come scegliere il progetto

Per partecipare è necessario individuare il progetto più adatto ai propri interessi attraverso i motori di ricerca dedicati, disponibili nella pagina ufficiale del bando QUI:

“Scegli il tuo progetto in Italia”

“Scegli il tuo progetto all’estero”.

Una volta individuata la proposta di interesse, è consigliabile consultare il sito dell’ente che promuove il progetto, dove è pubblicata la scheda con tutte le informazioni essenziali. Nella pagina di dettaglio è inoltre indicato anche il numero di domande già presentate per ogni sede, aggiornato al giorno precedente alla consultazione.

Come presentare la domanda

La candidatura deve essere inoltrata esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line), accessibile da computer, tablet e smartphone.

Il termine ultimo per presentare la domanda è fissato alle ore 14.00 dell’8 aprile 2026.

Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi tramite Carta d’identità elettronica (CIE) oppure con credenziali SPID di livello di sicurezza 2. I cittadini dell’Unione europea o i cittadini extra UE regolarmente soggiornanti in Italia che non possono ottenere lo SPID potranno richiedere specifiche credenziali direttamente tramite la procedura disponibile sulla piattaforma DOL.

Il Servizio Civile Universale si conferma così uno degli strumenti più importanti per favorire la partecipazione attiva dei giovani, offrendo un’esperienza di crescita personale e professionale attraverso il contributo diretto alla comunità.