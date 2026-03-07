Tentato furto alla torrefazione Santa Cruz: ladri in fuga dopo l’allarme

Tentato furto nella serata di giovedì a Pontecagnano Faiano. Intorno alle 21.40 tre malviventi hanno preso di mira la torrefazione Santa Cruz, in via Irno, ma il colpo è fallito grazie al sistema di sicurezza dello stabilimento.

L’allarme e le telecamere di videosorveglianza hanno infatti segnalato immediatamente l’intrusione, permettendo ai titolari di accorgersi di quanto stava accadendo e di raggiungere l’azienda.

Quando sono arrivati sul posto, i ladri – con il volto coperto – si trovavano ancora all’interno della struttura. Alla vista dei proprietari sono fuggiti rapidamente, scappando dal tetto attraverso lo stesso varco utilizzato per introdursi nei locali.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Durante la fuga i malviventi hanno lasciato sul tetto alcuni attrezzi utilizzati per tentare il furto. Fondamentali per l’inchiesta potrebbero rivelarsi anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza, ora al vaglio degli investigatori.