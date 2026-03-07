Università campane, fondi per assumere 184 ricercatori: oltre 5,4 milioni dal Ministero

Nuove opportunità per la ricerca negli atenei della Campania. Le università del territorio potranno assumere fino a 184 ricercatori grazie a un finanziamento complessivo di 5,4 milioni di euro stanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Il provvedimento arriva dopo la firma del decreto attuativo del piano straordinario di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca previsto dalla legge di Bilancio 2026, firmato dal ministro Anna Maria Bernini. L’obiettivo è rendere strutturali le competenze sviluppate nell’ambito dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Nel dettaglio, nel 2026 gli atenei campani riceveranno circa 1,2 milioni di euro, cifra che salirà a 5,4 milioni annui a partire dal 2027. Dei 184 ricercatori previsti, 79 saranno legati direttamente ai progetti PNRR.

La quota più consistente dei finanziamenti andrà alla Università degli Studi di Napoli Federico II, che riceverà 3,4 milioni di euro per l’assunzione di 117 ricercatori, di cui 58 provenienti da progetti PNRR.

Alla Università degli Studi di Salerno andranno oltre 767 mila euro per 26 ricercatori (9 PNRR), mentre l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli riceverà 708 mila euro per 24 ricercatori, di cui 6 legati esclusivamente al PNRR.

Previsti finanziamenti anche per altri atenei: oltre 206 mila euro per 7 ricercatori all’Università degli Studi di Napoli Parthenope, 177 mila euro per 6 ricercatori all’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, oltre 88 mila euro per 3 ricercatori all’Università degli Studi del Sannio e più di 29 mila euro per 1 ricercatore alla Scuola Superiore Meridionale.

«Lo stanziamento di 5,4 milioni di euro agli atenei della Campania è il riconoscimento concreto del valore e delle competenze delle ricercatrici e dei ricercatori che il PNRR ha contribuito a formare», ha commentato il ministro Bernini. «Con questo piano diamo un segnale chiaro: quelle professionalità non andranno disperse, ma diventeranno la base su cui costruire nuova conoscenza e crescita duratura».

A livello nazionale il piano prevede nel 2026 uno stanziamento complessivo di 18,5 milioni di euro per le assunzioni di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, cifra che salirà a 60,7 milioni di euro annui dal 2027. Complessivamente saranno circa 2.000 i nuovi ricercatori assunti, di cui 1.051 legati ai progetti del PNRR.