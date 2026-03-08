Caserta, tentano un rapporto sui bidoni: struttura danneggiata davanti a un ristorante

Quella che doveva essere una notte di eccessi si è trasformata in un danno concreto per una delle attività del centro storico di Caserta. Tra la notte di sabato e domenica Largo Sant’Elena è stata teatro di un episodio che ha suscitato molte discussioni in città.

Secondo quanto ricostruito, una coppia di giovani avrebbe tentato di consumare un rapporto sessuale sul supporto dei bidoni dell’immondizia collocato all’esterno di un noto ristorante della zona. Durante il gesto, però, la struttura non ha retto al peso dei due e ha ceduto, riportando danni strutturali.

L’intera scena è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza del locale. Le immagini mostrerebbero chiaramente sia la presenza dei due giovani sia il momento in cui il porta-bidoni cede provocando il danneggiamento, come riporta “Il Mattino”.

I titolari del ristorante, amareggiati per l’accaduto, hanno deciso di rendere pubblico l’episodio attraverso i social, sottolineando le conseguenze del gesto. «Per qualcuno forse è stato divertente, ma per noi rappresenta un danno serio, frutto di lavoro e sacrifici quotidiani», hanno spiegato.

I gestori hanno scelto, per il momento, di lanciare un appello ai responsabili affinché si presentino spontaneamente nei prossimi giorni per risarcire i danni. In caso contrario, i video completi della sorveglianza verranno consegnati alle autorità competenti per procedere con una denuncia formale per danneggiamento.