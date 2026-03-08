Caso di scabbia in una scuola media di Eboli: scattano le misure di prevenzione

Allerta contenuta in una scuola media di Eboli, dove è stato segnalato un caso di Scabbia che ha fatto scattare immediatamente le misure di prevenzione previste dai protocolli sanitari.

A risultare affetto dalla patologia è uno studente dell’istituto. Al momento, però, non sarebbero emersi altri casi tra i compagni di classe o tra il personale scolastico. Nonostante ciò, la situazione ha generato preoccupazione tra famiglie e studenti, anche se dalle prime verifiche non risultano ulteriori contagi.

L’allerta resterà comunque attiva nei prossimi giorni, periodo durante il quale saranno monitorate eventuali manifestazioni di sintomi riconducibili alla malattia.

Le misure di profilassi

Appena informata del caso, la dirigente scolastica ha disposto la sanificazione dell’aula frequentata dallo studente e ha attivato tutte le procedure di profilassi previste.

Attraverso una comunicazione ufficiale inviata alle famiglie, la preside ha invitato genitori e studenti a prestare la massima attenzione alla possibile comparsa di segnali sospetti, come lesioni cutanee o altri sintomi tipici della scabbia.

Nel caso dovessero emergere manifestazioni compatibili con la patologia, le famiglie sono state invitate a contattare il medico di famiglia o il pediatra per una visita di controllo e per ricevere le indicazioni sanitarie necessarie.

Nel frattempo l’istituto continuerà a monitorare la situazione con l’obiettivo di escludere ulteriori casi e garantire la sicurezza degli studenti.