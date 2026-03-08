Il Cantiere delle donne. Un messaggio di consapevolezza e speranza dedicato alle donne, tra memoria delle lotte passate e impegno verso il futuro.

8 marzo e diritti. Un momento di riflessione e condivisione per ricordare che i diritti delle donne sono frutto di coraggio, impegno e resilienza.

I bambini e il valore della memoria

Sant’Egidio del Monte Albino. Attraverso lo sguardo dei bambini della Casa di Topolino e le attività educative dedicate alla Festa della donna, è stato possibile fare un piccolo tuffo nel passato per ricordare che i diritti delle donne non sono mai stati un dono. Sono, piuttosto, conquiste ottenute con coraggio, pazienza e infinita resilienza, frutto di un lungo percorso di impegno e consapevolezza.

È proprio da questa riflessione che nasce l’idea simbolica del “Cantiere delle donne”, uno spazio immaginario dove ogni giorno vengono posati piccoli mattoncini fatti di gesti di forza, parole di verità e scelte di libertà. Mattoncini che, uno dopo l’altro, contribuiscono a costruire qualcosa di più grande di ciascuno di noi.

Un luogo simbolico di crescita e consapevolezza

Il progetto “Cantiere delle donne” rappresenta così il lavoro quotidiano necessario per rafforzare diritti, dignità e rispetto. Un impegno che guarda al futuro e che vuole lasciare alle nuove generazioni una base solida su cui continuare a costruire una società più giusta e consapevole. L’obiettivo è che le donne di domani possano trovare un muro forte, fatto di diritti reali, di rispetto e di dignità, capace di sostenere il loro percorso personale e sociale.

Un messaggio di auguri e speranza

Il pensiero finale è rivolto a tutte le donne, piccole e grandi, e in particolare a quelle che vivono e crescono all’interno de La casa di Topolino. Un augurio che diventa anche un invito a continuare a costruire, giorno dopo giorno, quel muro simbolico fatto di diritti, rispetto e dignità.

A firmare il messaggio di questa proposta didattica è la direttrice Virginia Granato, che ha voluto ricordare come anche attraverso l’educazione dei più piccoli si possa alimentare una cultura fondata sulla parità e sulla consapevolezza.

