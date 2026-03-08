La storia di Diego, il cane che ha inseguito l’ambulanza: ora è al canile di Nocera

La sua storia ha commosso tutta Italia: il cane che ha inseguito un’ambulanza con a bordo l’uomo con cui viveva da anni. Oggi Diego si trova al Canile di Nocera, dove gli operatori stanno cercando di ricostruire il suo passato e capire quale potrà essere il suo futuro.

A raccontare la vicenda è Gianna Senatore, che negli ultimi giorni ha seguito da vicino la situazione del cane. Diego era stato ritrovato dopo il suo disperato tentativo di raggiungere l’ambulanza che stava trasportando il suo proprietario in ospedale.

«Da quando è arrivato qui abbiamo avuto modo di conoscerlo – spiega Senatore –. È un cane che si lega facilmente alle persone, ha bisogno di un punto di riferimento e di affetto».

Secondo quanto ricostruito, da alcuni anni Diego vive accanto a un uomo di circa 70 anni che avrebbe problemi legati alla dipendenza dall’alcol. L’uomo possiede un piccolo monolocale ma, spesso, trascorre molto tempo in strada, dormendo anche sulle panchine. In passato era già stato trasportato in ospedale in stato confusionale e anche in quell’occasione il cane aveva rischiato la vita correndo nel buio lungo una superstrada per seguirlo.

«Sono andata in ospedale a salutarlo – racconta ancora l’animalista –. È una persona amabile, ma mi hanno detto che Diego mangia grazie alle persone che gli lasciano del cibo. Non sempre il proprietario provvede a lui».

L’uomo, dopo il ricovero, dovrebbe essere trasferito in una struttura per almeno due mesi. Nel frattempo resta da capire quale sarà il destino del cane.

«Voglio essere sicura che Diego sia al sicuro – conclude Senatore –. Nella vita non sempre capitano seconde occasioni e non vorrei trovarmi a doverlo cercare di nuovo o, peggio, trovarlo morto».

Per ora Diego resta ospite del canile di Nocera Inferiore, dove divide il box con una cagnolina e si dimostra socievole anche con i gatti. Sul suo futuro, però, non è stata ancora presa alcuna decisione.