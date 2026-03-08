Nocera Inferiore, aggredita l’ex assessore Nicoletta Fasanino: fermato un uomo

L’aggressore sarebbe salito sul cofano del veicolo, danneggiando i tergicristalli e colpendo la carrozzeria, prima di riuscire ad aprire la portiera e introdursi nell’abitacolo.

Momenti di forte tensione nel pomeriggio a Nocera Inferiore, dove l’ex assessore comunale Nicoletta Fasanino è stata vittima di una violenta aggressione mentre era alla guida della sua auto.

L’episodio si è verificato poco dopo le 15 in via Nicola Bruno Grimaldi. Secondo quanto ricostruito da RTA Live, un uomo di circa quarant’anni, in evidente stato di agitazione, si sarebbe scagliato contro la Jeep Renegade guidata dall’ex amministratrice. L’aggressore sarebbe salito sul cofano del veicolo, danneggiando i tergicristalli e colpendo la carrozzeria, prima di riuscire ad aprire la portiera e introdursi nell’abitacolo.

L’uomo, sanguinante e in forte stato di alterazione, avrebbe iniziato a urlare alla donna di partire. Nonostante il panico, Fasanino è riuscita a mantenere la calma: è scesa dal veicolo portando con sé le chiavi, impedendo così che l’aggressore potesse impossessarsi dell’auto.

Determinante è stato l’intervento di alcuni passanti, tre giovani che hanno aiutato l’ex assessore e costretto l’uomo a scendere dal mezzo.

La fuga dell’aggressore è poi proseguita per le strade cittadine. L’uomo avrebbe prima fermato un autobus della linea 4 di Busitalia, salendo a bordo e venendo successivamente allontanato, per poi raggiungere via Roma, dove sarebbe riuscito a salire sull’auto di un anziano costringendolo a ripartire.

La corsa è terminata poco dopo, quando l’uomo è stato rintracciato e bloccato dai Carabinieri.

Ancora scossa per l’accaduto, Fasanino ha denunciato di aver tentato di contattare il numero di emergenza 112 senza ricevere risposta immediata: «Se non fosse stato per quei ragazzi e per il mio sangue freddo, avrei rischiato la vita».

L’ex assessore ha inoltre espresso preoccupazione per la carenza di organico nelle forze dell’ordine, sottolineando come episodi del genere alimentino un clima di insicurezza, soprattutto alla vigilia della Festa della Donna.