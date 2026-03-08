Nola, droga su uno scooter: arrestati due giovani dalla Polizia

Sono stati trovati in possesso di 13 stecche di hashish per un peso complessivo di circa 20 grammi, 8 involucri di cocaina e 110 euro in contanti.

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e la detenzione illegale di armi.

Nel pomeriggio di venerdì gli agenti della Polizia di Stato, in servizio presso il Commissariato di Nola, hanno arrestato due giovani di 25 e 22 anni, entrambi napoletani e già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è avvenuto nel territorio di Nola durante un’attività di controllo.

I poliziotti hanno fermato i due mentre viaggiavano a bordo di uno scooter. A seguito della perquisizione personale sono stati trovati in possesso di 13 stecche di hashish per un peso complessivo di circa 20 grammi, 8 involucri di cocaina e 110 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

I sospetti degli agenti hanno portato ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione domiciliare. Nell’abitazione del 25enne i poliziotti hanno rinvenuto altre 25 stecche di hashish del peso di circa 40 grammi e 45 involucri di cocaina per circa 10 grammi complessivi.

La droga e il denaro sono stati sequestrati. Alla luce di quanto emerso, i due giovani sono stati arrestati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.