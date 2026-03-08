Pagani, motociclista cade in via Nazionale dopo una manovra azzardata

Momenti di paura ieri mattina in via Nazionale, a Pagani, dove un motociclista è rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo dopo che un altro motociclo gli avrebbe improvvisamente tagliato la strada. La manovra avrebbe provocato la caduta del centauro, finito rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e successivamente trasportato il ferito all’Ospedale Umberto I per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Presenti anche i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire eventuali responsabilità.