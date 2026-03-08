Salernitana eroica all’Arechi: Latina battuto 2-1 nonostante la doppia inferiorità numerica

Vittoria di carattere per la US Salernitana 1919 che allo Stadio Arechi supera 2-1 il Latina Calcio 1932 al termine di una gara intensa e ricca di episodi. La squadra guidata da Serse Cosmi conquista tre punti preziosi resistendo per lunghi tratti con due uomini in meno.
I granata sbloccano il match nel primo tempo con Cabianca, bravo a sfruttare una mischia in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il vantaggio fa esplodere l’Arechi ma poco dopo la gara cambia volto: al 22’ Capomaggio viene espulso dopo revisione al monitor per un intervento su Mastrantonio, lasciando la Salernitana in dieci uomini.
Il Latina Calcio 1932 prova ad approfittarne aumentando la pressione, ma il portiere Donnarumma si oppone con diversi interventi decisivi sui tentativi di Parigi e Cioffi.
Ripresa
Nella ripresa la Salernitana trova il raddoppio al 5’: Facundo Lescano spinge in rete un pallone vagante in area. In un primo momento il gol viene annullato per fuorigioco, ma dopo la revisione al monitor l’arbitro D’Eusanio convalida la rete del 2-0.
Al 15’ però arriva un altro episodio pesante: Vladimir Golemic interviene in scivolata su Parigi e viene espulso, lasciando i granata addirittura in nove uomini.
Il Latina si riversa in avanti e al 37’ accorcia le distanze con Sylla, servito da Pace. Il finale diventa un vero assedio, ma la difesa granata resiste fino al triplice fischio.
Davanti a 7.796 spettatori, la Salernitana porta così a casa una vittoria sofferta ma pesantissima, dimostrando grande spirito di sacrificio e capacità di reagire anche nelle situazioni più difficili.