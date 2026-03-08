Salerno, corteo dell’8 marzo: “Non c’è nulla da festeggiare”

I partecipanti hanno voluto richiamare l’attenzione su temi come la violenza di genere, la necessità di rafforzare l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole e il riconoscimento pieno dei diritti delle donne.

In occasione della Festa della Donna, centinaia di persone sono scese in piazza a Salerno per un corteo che ha attraversato la città dalla Stazione di Salerno fino a Santa Teresa.

“Non c’è nulla da festeggiare”, è stato lo slogan che ha accompagnato la manifestazione organizzata da numerosi collettivi, associazioni e realtà studentesche. I partecipanti hanno voluto richiamare l’attenzione su temi come la violenza di genere, la necessità di rafforzare l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole e il riconoscimento pieno dei diritti delle donne.

Durante il corteo è stato ricordato come, a oltre quarant’anni dall’abolizione del delitto d’onore e a trent’anni dalla riforma che ha trasformato la violenza sessuale da reato contro la morale a reato contro la persona, molte donne continuino a chiedere rispetto, sicurezza e pari opportunità.

I manifestanti hanno inoltre sottolineato le criticità legate all’occupazione femminile e alle disuguaglianze ancora presenti nel mondo del lavoro. «Scendiamo in piazza perché non ci basta sopravvivere: vogliamo vivere, essere libere e sicure», hanno dichiarato alcune delle organizzatrici.

Alla mobilitazione hanno aderito numerose realtà associative, collettivi studenteschi e organizzazioni sociali del territorio.

Le iniziative della giornata proseguiranno con un pranzo sociale aperto alla cittadinanza e con un open day di calcio e rugby popolare presso il Campo 24 Maggio, con l’obiettivo di trasformare l’8 marzo in un momento di incontro, riflessione e partecipazione collettiva.