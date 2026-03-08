San Valentino Torio: prevenzione nella giornata della donna (video)

A San Valentino Torio iniziativa del Comune e della Commissione Pari Opportunità con medici dell’Asl Salerno e Fondazione Giona per sensibilizzare alla prevenzione.

Una mattinata dedicata alla prevenzione

Una mattinata interamente dedicata alla salute e alla prevenzione del tumore al seno si è svolta a San Valentino Torio in occasione della Giornata internazionale della donna. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale insieme alla Commissione Pari Opportunità, si è tenuta nei giardini di Palazzo Formosa con l’obiettivo di sensibilizzare le cittadine sull’importanza della diagnosi precoce e dei controlli periodici.

All’incontro hanno preso parte numerose donne che hanno potuto partecipare a momenti informativi e di confronto con professionisti del settore sanitario, ricevendo indicazioni utili sui corretti percorsi di prevenzione.

Informazione sanitaria e visite specialistiche

Durante l’iniziativa i dirigenti medici dell’Asl Salerno, Angelo Marino e Antonio Coppola, hanno illustrato l’importanza della prevenzione oncologica e della diagnosi precoce, offrendo approfondimenti e chiarimenti sulle principali pratiche di controllo.

Parallelamente sono state effettuate visite ecografiche senologiche rivolte alla fascia d’età compresa tra i 35 e i 45 anni, grazie alla disponibilità della dottoressa Marilina D’Amora della Fondazione Giona, che ha garantito il supporto specialistico necessario per lo svolgimento degli screening.

Arte e partecipazione per celebrare le donne

La mattinata è stata arricchita anche da un momento culturale e artistico grazie alle opere di Chiara Pepe, esponente dell’associazione “Il risveglio dell’Atman”, che con le sue creazioni ha voluto rendere omaggio a figure femminili straordinarie. Un’iniziativa che ha registrato una buona partecipazione e che ha ribadito il valore della prevenzione come strumento fondamentale per la tutela della salute delle donne, attraverso informazione, screening e sensibilizzazione sul territorio.

