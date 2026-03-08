Sant’Egidio del Monte Albino, morte di Franco Vitolo: l’autopsia esclude cause naturali

Non sarebbe morto per cause naturali Francesco Vitolo, il 61enne trovato senza vita nella sua abitazione di viale degli Aranci, nel comune di Sant’Egidio del Monte Albino.

A chiarirlo sono i primi risultati dell’autopsia eseguita ieri pomeriggio, che avrebbero escluso il decesso per malore. Un elemento che rafforza l’ipotesi investigativa dell’omicidio e incide sulla posizione della moglie, Raffaella Cirillo, fermata nei giorni scorsi con l’accusa di aver ucciso il marito.

La tragedia si è consumata nella notte tra sabato e domenica nella villa della coppia. A dare l’allarme era stata proprio la donna, che inizialmente avrebbe parlato di un malore. All’arrivo dei sanitari del 118, però, Vitolo è stato trovato riverso a terra nel bagno con una ferita al torace e tracce di sangue all’interno dell’abitazione.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore, alla base della tragedia ci sarebbe stata una violenta lite tra i coniugi degenerata in un’aggressione con un coltello da cucina.

La donna, 54 anni e originaria di Angri, è stata trasferita nel Carcere di Salerno. Nei giorni scorsi ha risposto alle domande del gip, che ha confermato la misura della custodia cautelare nonostante la mancata convalida del fermo da parte del pubblico ministero.

Le indagini proseguono. Molti aspetti della vicenda potranno essere chiariti dagli esiti definitivi degli accertamenti medico-legali e dalle analisi sui coltelli sequestrati nell’abitazione, che resta tuttora sotto sequestro.