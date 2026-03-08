Scontri prima della partita a Sarno, tre ultras ai lavori socialmente utili

La gara si disputò allo Stadio Felice Squitieri. Ai quattro imputati venivano contestati i reati di violenza contro pubblico ufficiale e ulteriori violazioni in materia di manifestazioni sportive.

Tre ultras svolgeranno attività di volontariato per estinguere il reato, mentre un quarto dovrà affrontare il processo. È quanto deciso dal Tribunale di Nocera Inferiore nell’ambito del procedimento relativo agli scontri avvenuti nel gennaio 2024 a Sarno, prima della partita di calcio tra San Marzano Calcio e Castel San Giorgio Calcio.

La gara si disputò allo Stadio Felice Squitieri. Ai quattro imputati venivano contestati i reati di violenza contro pubblico ufficiale e ulteriori violazioni in materia di manifestazioni sportive.

L’episodio si inserisce in un’indagine più ampia condotta dalla Questura di Salerno, che riguardava circa settanta tifosi del San Marzano, in gran parte rimasti non identificati. Secondo la ricostruzione degli investigatori, prima dell’inizio della partita una cinquantina di sostenitori del Castel San Giorgio fu aggredita nel piazzale davanti al settore distinti dello stadio, area utilizzata come parcheggio per entrambe le tifoserie.

Durante gli scontri furono lanciati pietre, petardi di grosse dimensioni e fumogeni accesi. Alcuni oggetti vennero scagliati anche contro gli agenti intervenuti per riportare la calma. Un poliziotto rimase ferito dopo essere stato colpito al busto, al ginocchio e al piede, dovendo ricorrere alle cure presso l’Ospedale Martiri del Villa Malta, come riportato da “Il Mattino“.

Secondo quanto emerso dalle indagini, molti ultras avevano il volto coperto con sciarpe, cappelli e occhiali da sole. Nonostante ciò, gli investigatori riuscirono a identificare alcuni dei partecipanti anche attraverso la comparazione degli abiti indossati all’esterno e successivamente all’interno dello stadio.

Gli accertamenti portarono inoltre all’emissione di diversi DASPO nei confronti dei tifosi individuati nella fase iniziale dell’inchiesta.

Per tre degli imputati il procedimento si concluderà con un percorso di lavori socialmente utili in comunità e strutture individuate dal tribunale, misura che consentirà l’estinzione del reato. Per il quarto, invece, il procedimento giudiziario proseguirà con il processo.