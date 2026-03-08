Torre Annunziata, agguato in via Roma: spari contro uno scooter, ma il bersaglio riesce a fuggire

Attimi di terrore in pieno giorno a Torre Annunziata, dove un agguato fallito ha seminato il panico tra residenti e passanti. Due uomini a bordo di una moto hanno aperto il fuoco contro un uomo che viaggiava su uno scooter lungo via Roma, senza riuscire a colpirlo.

L’episodio si è verificato intorno alle 11 del mattino, in una delle principali arterie cittadine. Secondo una prima ricostruzione, i due sicari avrebbero affiancato lo scooter esplodendo diversi colpi d’arma da fuoco nel tentativo di centrare il conducente, che per cause ancora da chiarire è riuscito a sfuggire all’azione armata.

Gli spari hanno improvvisamente spezzato la normalità della mattinata. Le urla e la fuga dei presenti hanno trasformato in pochi istanti la strada in una scena di caos, con passanti e commercianti che hanno cercato riparo dietro auto in sosta e all’interno dei negozi.

L’agguato è avvenuto a poca distanza dal luogo in cui, il 26 agosto 1984, si consumò la Strage di Sant’Alessandro, uno degli episodi più drammatici nella storia della città. Un richiamo simbolico che riaccende inevitabilmente l’attenzione su una ferita ancora viva nella memoria collettiva.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia locale, che hanno avviato i rilievi e raccolto i primi elementi utili alle indagini. I militari stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’agguato, identificare i due responsabili e ricostruire il loro percorso di fuga.

Al vaglio degli investigatori anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e le testimonianze di chi potrebbe aver notato dettagli utili. Resta inoltre da chiarire chi fosse il reale obiettivo dell’azione e quale possa essere il movente.

Sull’episodio è intervenuto anche il sindaco Corrado Cuccurullo:

«L’episodio avvenuto questa mattina in via Roma è di estrema gravità. Sparare colpi d’arma da fuoco in pieno centro cittadino, tra la gente, mettendo a rischio la vita di passanti e residenti, è un fatto intollerabile. Confido che gli inquirenti facciano rapidamente piena luce su quanto accaduto, individuando e assicurando alla giustizia i responsabili».

Parole che riflettono l’allarme e la preoccupazione della comunità, scossa da un episodio che riporta la città davanti a un’immagine che nessuno avrebbe voluto rivedere: quella degli spari in strada, nel cuore del giorno.