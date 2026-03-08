Torre del Greco, aggressione in corsia all’ospedale Maresca: minacciata una dottoressa

Una dottoressa del reparto di ortopedia è stata minacciata e aggredita verbalmente da un paziente ricoverato in attesa di intervento chirurgico.

Ancora tensioni all’interno dell’Ospedale Maresca, a Torre del Greco, dove ieri mattina si è verificato l’ennesimo episodio di violenza ai danni del personale sanitario. Una dottoressa del reparto di ortopedia è stata minacciata e aggredita verbalmente da un paziente ricoverato in attesa di intervento chirurgico.

L’episodio si è verificato poco prima delle 10 durante il consueto giro di controllo tra i degenti. Il medico si è trovato di fronte a un paziente, un 35enne residente in città, già visibilmente agitato. L’uomo ha iniziato a inveire contro la dottoressa con insulti e un atteggiamento sempre più aggressivo, fino a pronunciare minacce che hanno fatto temere un possibile passaggio alle vie di fatto.

Di fronte alla situazione, il personale sanitario ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. In pochi minuti gli agenti del locale commissariato della Polizia di Stato hanno raggiunto il secondo piano del nuovo padiglione dell’ospedale, dove la tensione era alta anche tra gli altri pazienti e gli operatori presenti nel reparto.

La situazione è tornata alla calma solo dopo una lunga e delicata mediazione. Il 35enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato prima tranquillizzato dagli agenti e successivamente sedato dal personale sanitario.

Il retroscena: ricoverato dopo un incidente

Secondo quanto emerso, l’uomo era arrivato all’ospedale circa dodici ore prima dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Comizi, a pochi passi dalla Basilica di Santa Croce.

Alla guida di un’auto, nonostante un precedente provvedimento di sequestro della patente, avrebbe perso il controllo del veicolo rimanendo ferito nello schianto e riportando la frattura di una gamba. Dopo il trasporto al pronto soccorso per le prime cure, era stato ricoverato nel reparto di ortopedia in attesa dell’intervento chirurgico necessario per ridurre la frattura.

Il trentacinquenne risulterebbe inoltre già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti legati al consumo di sostanze stupefacenti.