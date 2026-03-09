9 marzo 2020, l’Italia si fermò: l’annuncio del lockdown che cambiò il Paese

C’è una data che nel nuovo millennio ha segnato profondamente la memoria collettiva degli italiani: il 9 marzo 2020. In quella sera di lunedì, alle 21, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annunciò in televisione il lockdown nazionale per fronteggiare l’emergenza causata dal COVID-19.

La decisione arrivò dopo la dichiarazione di pandemia da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’impennata dei contagi e dei decessi nel Paese. Con un decreto straordinario il governo stabilì restrizioni senza precedenti nella storia recente della Repubblica: milioni di cittadini furono costretti a restare nelle proprie abitazioni.

Gli spostamenti vennero consentiti solo per comprovate esigenze di lavoro, necessità o motivi di salute. Fu inoltre introdotto il divieto di assembramento nei luoghi pubblici per limitare il rischio di contagio.

Un Paese improvvisamente immobile

Per settimane le città italiane si presentarono con strade e piazze deserte, un’immagine che molti non avevano mai visto. Il silenzio delle metropoli era spesso interrotto solo dal rumore degli elicotteri impegnati nei controlli.

Il bilancio dell’emergenza fu drammatico: quasi 200mila vittime in Italia e giornate in cui i decessi superarono anche quota mille. Tra le immagini più simboliche di quei mesi restano quelle dei mezzi militari carichi di bare che attraversavano Bergamo, divenute il simbolo mondiale della tragedia.

Nella vita quotidiana arrivarono restrizioni mai sperimentate prima: negozi e attività commerciali chiusi, obbligo di mascherina, limitazioni agli incontri e ai movimenti. Una condizione che molti paragonarono alle limitazioni vissute durante la Seconda Guerra Mondiale.

Le fasi della riapertura

Dal 9 marzo al 4 maggio 2020 l’Italia rimase sostanzialmente ferma: 57 giorni che per molti cittadini sembrarono interminabili. Con la cosiddetta “fase 2” iniziarono gradualmente le riaperture, accompagnate dall’obbligo di distanziamento sociale e dall’uso delle mascherine nei luoghi chiusi.

L’11 giugno prese il via la “fase 3”, con la ripresa di molte attività e la riapertura di centri estivi, sale giochi, centri benessere e spazi culturali. L’estate portò una sensazione di ritorno alla normalità, ma l’aumento dei contagi costrinse il governo a nuove restrizioni nei mesi successivi.

In autunno furono introdotti nuovi provvedimenti: mascherine obbligatorie anche all’aperto, limitazioni agli incontri privati e la divisione dell’Italia in zone di colore diverso – bianca, gialla, arancione e rossa – a seconda del livello di rischio sanitario. Dal novembre 2020 tornò anche il coprifuoco notturno.

La fine dello stato di emergenza

Tra nuove ondate, vaccini e progressive riaperture, lo stato di emergenza legato al Covid si è concluso ufficialmente il 31 marzo 2022. Un periodo lungo due anni che ha segnato profondamente il Paese, lasciando conseguenze sociali, economiche e psicologiche ancora oggi oggetto di riflessione.